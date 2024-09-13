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南消二大隊　麻豆親子館推廣家庭火災防範宣導活動

▲台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中秋節即將到來，台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，13日上午由中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。

▲台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次主要針對中秋佳節期間防火安全觀念加強宣導，特別是使用卡式爐或烤肉器具的安全使用規範。民眾應選擇具備熄火安全裝置的卡式爐，避免火焰意外熄滅而導致瓦斯洩漏引發氣爆。另卡式爐應放置在平穩的表面上且保持周圍環境通風良好，切勿在密閉空間內使用。家長應注意避免讓小孩靠近卡式爐，以防燙傷或意外事故發生。

此次活動吸引了將近50名家長與孩童參與，現場氣氛熱烈，參加者不僅學習到寶貴的防火知識，更透過互動當中加深火災風險的理解及防範火災的重要，麻豆分隊表示通過本次宣導，讓市民朋友意識到防範火災是需要每個家庭全家總動員共同努力的目標，呼籲住家裝設獨立式住宅火災警報器，萬一發生火災能立即發出警報聲響，通知家人及早偵知及早避難。

▲台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯強調，肯定麻豆分隊舉辦家庭火災防範宣導活動。秉持著市長黃偉哲安全大台南的理念，希冀市民朋友慶賀中秋佳節的同時，應選擇具有安全裝置的爐具並注意火源管理，鼓勵民眾住家裝設獨立式住宅火災警報器，以保障居家安全。

▲台南市消防局二大隊麻豆消防分隊，中隊長廖鼎鈞及隊員邱保源至麻豆親子館舉辦一場專門為家長及兒童設計的火災防範宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二大隊大隊長王騰毅表示，以往中秋節發生的災例大多數是不當使用卡式爐及不當施放爆竹煙火所引發火災等案例有關，使用不當造成人命傷亡或財物損失，後果不堪設想。希望家長們與孩子享受節日的同時，能夠正確教育孩童有關火災的危險性，讓他們從小養成良好的防火習慣。

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