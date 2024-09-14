沒連假國道下午仍塞爆「多路段紫爆」　高公局曝原因　

▲中秋節前夕周六國道下午多路段塞車。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

下周二(17日)為中秋節，雖然今年沒有連假，不過中秋前夕周六湧現出遊車潮，下午國道依舊塞爆，其中國1南下堤頂到下塔悠、內壢到中壢轉接道、后里到台中系統，以及國3北上木柵休息站到木柵等路段都出現紫爆，時速僅10多公里。高公局分析，主要是下雨加上車禍導致。

中秋節前周六，國道湧現出遊和返鄉車潮，且從上午塞到下午仍未紓解，包括國1南下五堵到汐止、內湖到台北、桃園到中壢、湖口到新竹、三義到台中系統、彰化系統到彰化、埔鹽系統到員林，以及國1北上岡山到高科等多路段都塞了。

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國3南下安坑到樹林、鶯歌系統到大溪、關西服務區到關西、新竹系統到西濱、通霄到大甲、烏日到中投，以及國3北上木柵服務站到木柵等路段也出現壅塞。

高公局交通管理組科長張耿宗指出，目前國道交通量仍在預估範圍內，沒有到連假規模，但比一般例假日還要高一點，塞車主要是很多地方都在下雨，民眾駕駛上會保守一點，加上大小車禍事故影響導致。

高公局預判，今日下午國道將有5大重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。