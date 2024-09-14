台灣ETC輸出獲國際肯定　遠通老總獲「卓越企業領袖獎」

▲遠通電收總經理張永昌(中)獲頒2024亞太傑出企業獎─卓越企業領袖獎。（圖／遠通電收提供）

記者李姿慧／台北報導

「亞太傑出企業獎」日前選出亞太具卓越企業貢獻、優異管理能力企業領導者，遠通電收執行董事兼總經理張永昌攜手政府推動國道電子收費與停車服務，數位轉型發展綠色智慧交通ESG，並外銷國際，獲頒「卓越企業領袖獎」，是繼去年獲頒智慧運輸世界大會名人堂終身成就獎後，再次將台灣ETC推上國際舞台。

遠通電收總經理張永昌表示，綠色智慧交通是世界各國未來發展趨勢，也是地球邁向永續發展的關鍵，遠通電收實踐董事長徐旭東對國家「為民、便民、利民」目標，以最大之誠意為社會創造節能減碳、永續發展的美好未來。

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張永昌指出，為打造綠色行車生態圈，遠通電收近年將ETC服務由高速公路延伸至停車場域，整合行車、停車、用車的需求，提供全台開車族行車個人化服務同時落實節能減碳；且因應業務拓展，遠通進行人才轉型，透過國內外不同場域，由初期的營運型人才，轉型成服務型人才，延伸至創業型與事業型人才，打造全員皆將企業文化，成企業內部創業典範。

張永昌強調，在全球企業都渴望數位轉型、百家爭鳴時代，遠通電收智慧交通案例能夠脫穎而出，不單只是一個卓越企業領袖獎，而是對整個團隊過去將近20年軌跡，一項十分振奮人心、令人驕傲的肯定。

評審團指出，台灣推動多車道自由流ETC系統，已成亞洲智慧運輸典範，遠通總經理張永昌帶領團隊協助政府打造高速公路收費ETC系統，以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗，帶動國內停車場啟動數位轉型，不僅促進台灣智慧運輸建設發展，更將台灣技術能量輸出國際，將ETC產業鏈輸出泰國、馬來西亞、印度等新南向國家，有望讓東南亞地區也成為智慧行車的共好共榮圈，獲獎實至名歸。