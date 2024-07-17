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社會 社會焦點 保障人權

ETC綁妻信用卡！董座車停女特助家旁2hrs被抓包　董娘怒訴離

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲新竹一名董座把座車ETC綁在正宮信用卡，被正宮抓包他驅車前往小三香閨。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／新竹報導

新竹一名工程公司董座將座車ETC綁定在正宮信用卡上，卻將車開進女特助家旁的停車場，停車長達2個多小時。正宮收到ETC訊息通知後，認為董座偷吃女特助，上法院訴請離婚。新竹地院審理，法官認為兩人已分居1年、感情淡漠，且正宮堅持無維持婚姻意願，董座也沒有挽回的舉動，判准兩人離婚。

正宮主張，她和丈夫結褵28年，丈夫開設工程公司，將座車ETC繳費綁定在她的信用卡上，去年3月29日她突然接獲訊息通知，發現丈夫在下午6點55分時，將車停在竹北某停車場共2個多小時，她一查發現丈夫的特助小琪(化名)就住在停車場旁的大樓，等丈夫回家後質問，丈夫卻謊稱他當晚在牛埔工作，知道她收到ETC停車訊息後，才改口說找小琪拿東西。

正宮指出，她又發現丈夫曾陪小琪到桃園Mini Coopers營業所賞車，此外，因小琪住家要裝潢，丈夫還在小琪與裝修公司的群組中，聽取施工流程報告，更和小琪兒子連絡頻繁，一起討論裝潢、用餐、看棒球比賽，小琪也將丈夫設為第一順位之緊急聯絡人，兩人關係緊密，比起夫妻有過之而無不及。她向丈夫攤牌後，丈夫表面同意解雇小琪，卻將小琪安置在其他公司，繼續辦理原公司業務，讓她心灰意冷，上法院請求離婚。

全案審理時，董座表示和小琪只是普通工作往來，僅一次恰巧把車停在小琪住處停車場而已。另他會和Mini車廠業務聯繫，也只是想購買公司使用的租賃車，供業務出勤使用。

不過法官檢視相關證據後認為，夫妻倆確實因董座和小琪有曖昧而發生爭執，董座也不願意斷絕和小琪的往來，夫妻迄今已分居1年，感情趨於淡漠，正宮已無維持婚姻意願，董座也未有修復關係的舉動，兩人關係難認有恢復的希望，判准離婚。可上訴。

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