eTag用戶破820萬　申辦停車扣繳抽「減碳幣」抵國道通行費

▲「eTag停車扣繳」新戶代扣高雄路邊停車費，每筆可折5元。（圖／遠通電收提供）

記者蔡亞樺／台北報導

eTag用戶突破820萬，遠通電收今(1日)宣布，即日起至今年12月31日，新申辦「eTag停車扣繳」服務，月月可抽uTagGo「減碳車幣」888元與iPhone15等好禮，「減碳車幣」等值於新台幣，可全額折抵停車費與國道通行費。

遠通電收指出，國道電子收費ETC聯名銀行祭出申辦優惠，遠東商銀樂行卡新戶申辦eTag停車扣繳及eTag自動儲值，最高回饋價值2500元；申辦台新ETC聯名卡、eTag自動儲值及eTag停車扣繳，最高可享300元eTag折抵金。

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遠通電收表示，民眾申辦eTag停車扣繳，可享停車繳費免下車、免開窗，以及全台路邊停車自動扣繳，並可代同步扣國道通行費；停車費與通行費均採自動代扣，民眾不用擔心忘記繳費及受罰。

▲台北市公有停車場全面導入「eTag停車扣繳」服務。（圖／遠通電收提供）

六都公有停車場逐步導入「eTag停車扣繳」數位停車服務，遠通電收指出，台北市為第一個在路邊停車及公有停車場全面導入eTag停車扣繳的城市，使用率逐年攀升，2023年交易量達250萬次，較2022年140萬交易量成長近8成，更是2021年交易57萬次的3倍，3年來減碳170萬公噸。

另外，遠通電收表示，響應高雄市智慧停車，7月於北高雄地區再推700格智慧停車格，鼓勵市民申辦uTagGo App會員，並加辦停車扣繳自動代扣停車費。遠通電收表示，新用戶在高雄路邊停車每筆可回饋5元減碳車幣，活動期間每車最高回饋50元，每月再抽10名888元減碳車幣及iPhone 15。