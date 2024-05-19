eTag上路12年「還有5%沒安裝」！原因曝　明年底新用戶祭百元優惠

▲目前仍有約5%車輛尚未裝eTag，大多為東部或離島對國道需求低車輛。（資料圖／遠通電收）

記者李姿慧／台北報導

國道電子收費ETC上路18年，目前已有819萬輛車安裝eTag，普及率已達約95%，每年平均新增28萬新用戶，不過仍有約5%車輛還沒申請，高公局分析，花東和離島車輛使用國道需求低，較無申裝急迫性。不過遠通電收取得延約權，新約114年12月22日生效，新安裝用戶將回饋100元儲值金。

國道電子收費ETC自2006年起逐步上路，遠通電收初期推出OBU車上機收費，為衝高普及率，遠通電收2012年推出成本較低且體積如貼紙大小的eTag取代OBU，國道也自2013年底全面走入計程電子收費，無論是否安裝eTag仍可使用國道和繳費，迄今eTag申裝數已達819萬，根據公路局統計，截至今年3月汽車車輛數已超過861萬輛，eTag安裝數突破95%。

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遠通電收表示，eTag於2012年推出，只花一年多的時間，利用率便從未推出前的5成，快速成長至超過9成，近年eTag利用率則是穩定位於92%到94%之間；近5年eTag申裝數量分別為108年的84.6萬、109年88.8萬、110年86.9萬、112年87.6萬、112年更突破90萬來到92.6萬，若扣除車輛異動、報廢之eTag退租數，近5年平均每年約新增28萬eTag用戶，目前總數為819萬。

年份 eTag申裝數量 108年 846,408 109年 888,664 110年 869,252 112年 876,157 112年 926,027 總數 819萬

▲近5年eTag申裝數以及總數統計。（圖／ETtoday整理，資料遠通電收提供）

由於eTag已推出12年，目前仍有約5%車輛尚未申請，高公局表示，現行未申請eTag使用國道也可事後繳費，且花蓮和台東等車輛因東部尚未有國道，使用國道需求低，因此仍會有部分車輛尚未申請eTag。

遠通電收表示，東部地區的宜蘭因有使用國5需求，eTag用戶占比達88%，反觀較無使用國道需求的台東與花蓮，eTag用戶占比分別為台東44%、花蓮37%，不過，近年因應蘇花改開通，遠通電收已於東部地區設有服務中心，以便利當地用路人申辦eTag。除此之外，統計離島地區之澎湖、金門與馬祖，三地區平均eTag申裝率則為33.1%。

縣市 eTag用戶占車輛數比 基隆市 99% 台北市 96% 新北市 94% 桃園 92% 苗栗 92%

▲eTag申裝前5名縣市。（圖／ETtoday整理，資料遠通電收提供）

此外，申辦eTag前5名縣市也出爐各縣市eTag用戶占車輛數比，前五名分別是基隆市99%、台北市96%、新北市94%、桃園及苗栗皆為92%，遠通電收分析，推測應為北部地區短程通勤使用國道較為方便為主因。

由於遠通電收已取得ETC收費服務延約10年，新合約生效日114年12月22日起至115年12月31日止，遠通電收也將提供首次申辦eTag且啟用銀行自動儲值者，優惠回饋100元儲值金，高公局表示，屆時預期將可再吸引一波申裝用戶。