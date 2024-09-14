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引領中部教育邁向新世代　台中高工辦理「AI教師增能系列研習」

▲台中高工新興科技推廣中心為中彰投地區教師舉辦「AIGC全方位應用實作工作坊」，為期三個月的「生成式AI於教學之應用」教師增能研習揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲透過講師精彩且詳細的解說，不僅有助於教師活化教學，更能減輕行政工作負擔。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、蔡佩旻／台中報導

台中市立台中高工新興科技推廣中心昨（13）日為中彰投地區教師舉辦「AIGC全方位應用實作工作坊」，為期三個月的「生成式AI於教學之應用」教師增能研習揭開序幕。參與教師給出高評價，在講師專業的指導後，均對生成式AI有更深入的了解。亦表示，有助於將生成式AI應用於教學當中，提升教學成效。

▲台中高工新興科技推廣中心為中彰投地區教師舉辦「AIGC全方位應用實作工作坊」，為期三個月的「生成式AI於教學之應用」教師增能研習揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

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▲台中高工新興科技推廣中心為中彰投地區教師舉辦「AIGC全方位應用實作工作坊」，為期三個月的「生成式AI於教學之應用」教師增能研習揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

隨著AI技術發展更加成熟，在教學方面的應用也更為廣泛，為使第一線的教師能夠充分掌握生成式AI的在教育領域的應用，此次一共規劃了八場次AI應用系列教師增能研習，課程內容深入淺出，從生成式AI的基礎概念到各種工具的實務操作，透過講師精彩且詳細的解說，不僅有助於教師活化教學，更能減輕行政工作負擔。

台中高工校長黃尚煜表示，台中高工是教育部新興科技教育遠距示範服務計畫中投區遠距教學示範中心，擔任推廣新興科技「領頭羊」角色，因此，將持續利用各項資源，積極推動生成式AI在教育領域的應用，協助更多教師及學生掌握新興科技，提升學習成效。透過此次系列研習，期望能引領中彰投地區教育邁向新世代。

▲台中高工新興科技推廣中心為中彰投地區教師舉辦「AIGC全方位應用實作工作坊」，為期三個月的「生成式AI於教學之應用」教師增能研習揭開序幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲參與教師給出高評價，在講師專業的指導後，均對生成式AI有更深入的了解。（圖／記者游瓊華翻攝）

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