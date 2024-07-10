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生成式AI時代　更缺的是傳播、歷史或中文人才

▲▼OpenAI打算研發新的搜尋引擎，結合ChatGPT的功能，與Google展開競爭。（圖／達志影像／美聯社）

▲生成式AI已問世超過1年半，許多工作已被AI取代。（圖／達志影像／美聯社）

文／今周刊

生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，簡稱「生成式AI」）工具ChatGPT問世19個月，你的工作還在嗎？

高盛證券4月推估，全球有4分之1的工作會被AI取代，約是3億個可自動化的全職工作。

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首當其衝的就是工作內容可以使用生成式AI「一鍵完成」的職務工作者，像是基礎的資料判讀者、基礎軟體工程師、基礎繪圖師和翻譯等。中國媒體《時代財經》推測，原本蓬勃的遊戲美術產業，已有半數美術設計師被裁減。

「以前1張概念原圖需要1、2周製作，現在AI生圖，同樣質量的圖片，幾天就可以產出100張。我們顯然正在經歷創意產業的工業化。」台灣一家遊戲公司創辦人這樣說。

他舉例，若從工作量來看，過去300名員工，就做300人的事，但是導入生成式AI工具後，得做1000人的工作才行，這樣才符合成本。

而就產能來看，以前若是1年推出1款產品，現在就是1年推出3款產品，他解釋，「往好處想，是1年的成功機會，從1次變成3次，但實情是，若不這麼做，我們就會完全落後競爭對手。」

同在海嘯第一排的軟體產業，也有雷同的心路歷程。

「ChatGPT剛出現時，說不怕，肯定是騙人的，我們真的怕爆了。」軟體工程師陳先灝服務於全球最大原生廣告平台Taboola，回想第一次看著ChatGPT快速吐出一行行程式碼，直覺就是「出大事了」。

所幸，後來他發現：「AI的能力是有限的，但運用它，可以加快開發速度。」心定下來後，他開始在工作流程裡，檢視自己的勞動價值。

陳先灝會先把程式碼外包給AI協助，接下來就專注在自己最感興趣的環節裡，「我喜歡溝通，也非常喜歡解決問題，現在更有機會發揮這個價值，與其說我是工程師，我現在更像是產品經理。」

Taboola研發副總裁俞寧寧則觀察指出，生成式AI時代比以往更需要跨界人才，「我們公司最厲害的客戶專家，並不是工程背景出身，而是念哲學的。他會用批判式思惟反覆追問ChatGPT，以人機協作的方式完成客戶想用的產品。」她不禁感嘆，生成式AI時代缺的不只是工程師，甚至是傳播、歷史或中文人才。

至於經常被點名可能被取代的翻譯行業呢？「這2年，總是有人關心我們，『還活著嗎？』」翻譯公司WritePath寫意達執行長金超群苦笑著說，「其實我們在AI時代，活得更好。」

來自紐西蘭的WritePath總編輯歐哲夫（Geof Aberhart）投身翻譯長達20年，一路見證翻譯工具從電子字典，演變到網路應用。他從來就不擔心工作會被電腦取代，反倒對於AI可以校準瑣碎的低階錯誤，鬆了一口氣。

歐哲夫說。在AI工具的幫助下，現在反而有更多時間運用翻譯專業，從比較高階的任務切入，在整體表現上更下功夫，例如保持語境完整、用字更加精準，或是深究不同受眾對語意理解的差異。

AI趨勢觀察家、Google台灣前董事總經理簡立峰提醒，台灣產業的核心在硬體產業，而非知識型產業，所以衝擊比歐美慢。他認為，這對企業來說是好事，因為太早跳進去，其實也不知道要如何做，只是浪費資源，「企業要小心，但是個人要大膽。」

簡立峰見證電腦與網路時代的崛起，如果為未來AI時代下個注解，該是如何？「以後的AI，對個人來說，就像現在的英文，對企業來說，其實就像是現在的水電。」他說。

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