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吹捧AI幫忙寫信給偶像　Google廣告挨批有損創意

▲Google的Gemini AI廣告。（圖／取自YouTube）

▲Google的Gemini AI廣告。（圖／取自YouTube

文／中央社

科技龍頭Google上週末在巴黎奧運節目間隙推出廣告，內容是一名父親描述女兒利用人工智慧（AI）寫信向體壇偶像致敬。這支廣告激怒了一些認為此舉妨礙人類自我抒發的觀眾。

綜合法新社與美國有線電視新聞網（CNN）報導，這支1分鐘長的廣告原本意在推崇Gemini AI的功能，內容是一名父親描述女兒為了效法美國田徑明星麥勞夫林－勒弗倫（Sydney McLaughlin-Levrone），利用谷歌（Google）這款工具生成的跨欄訣竅協助訓練，還要求聊天機器人生成範本，讓女兒寫信向偶像表達敬愛。

不過，部分觀眾抨擊這支廣告助長父母誘使孩子依賴AI，而不是學習自我表達。 雪城大學（Syracuse University）高級媒體教授巴默（Shelly Palmer）在部落格文章中寫道：「這是我看過最令人不安的廣告之一……這根本是我們永遠不希望任何人用AI來做的事。」巴默認為，這支廣告暗示的意義是，寫一些辭不達意的提示給生成式AI，可以比一個人自己更能抒發感受。

作家霍姆斯（Linda Holmes）在社交平台BlueSky發文說：「這支廣告秀出一個有小孩的人用AI（教小孩）寫信給偶像，有夠爛……誰會想收到AI寫的粉絲信？」

各種平台上的社群媒體貼文都在質疑這支廣告是否預示一個反烏托邦的未來：人類的創造力將因AI出現而萎縮。鼓吹科技優點的人推崇AI可望帶來的好處，但教師、音樂家、藝術家等人指責AI開發者訓練先進電腦來取代他們。

Google發言人在聲明中說，Google認為「AI會是提升人類創造力的優異工具，但永遠不會取而代之」。 聲明還提到：「我們的目標是創作一個讚頌美國隊的可信故事……它展示了現實生活中一名田徑愛好者和她的父親，目的是展現Gemini應用程式如何為一個尋找寫作靈感的人提供一個起點，一個初始想法，或初步草稿。」

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