三度潛入倉庫偷近萬顆晶片變賣　前台達電工程師被起訴

▲林姓男子去年9月至10月趁值班時三度潛入倉庫竊取多達9980顆晶片，再趁下班時攜出變賣用於還債。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

設籍新北市的林姓男子曾擔任台達電子公司平鎮廠工程師，檢警查出，林男疑似為解決債務問題，竟於去年9至10月間，三度利用夜班工作機會潛入倉庫竊取半導體晶片多達9980顆，再利用下班時攜出變賣給不知情人士，得款59萬3000元用於還債，公司盤點時發現數量短少，經內部調查發現是林男所為；桃檢偵結依竊盜罪嫌起訴。

檢警調查，30歲的林姓男子曾為台達電子公司平鎮廠工程師，為解決個人債務問題，竟於去年9月5日、9月21日與10月17日晚間，利用深夜值班時，趁倉庫管理人員下班之際，潛入倉庫竊取至於防潮箱內「IC半導體晶片｣，分別以徒手竊取方式竊取「TMS320F28377DPTPT｣等5種不同型號晶片，數量多達9980顆，隨即放入個人手提包內，再趁下班後攜出轉賣給不知情徐姓男子。

台達電子公司內部清查盤點時發現晶片數量短少，再經內部調查發現是值夜班的林姓工程師所為，憤而報警提告。

檢方複訊時，林男坦承犯行，坦承將竊取5種型號半導體晶片以59萬3000元出售給不知情人士，所得均用於還債，台達電公司另質疑遭竊取晶片數量明細為2萬1060顆，懷疑都是林所竊取，林男則否認；檢方則認為告訴代理人指控部分，並無其他客觀事證足以證明短缺晶片是林所為，這部分不予計入，依竊盜罪嫌將林男提起公訴。