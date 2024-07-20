弟玩期貨慘賠500萬　姊湊錢幫還債卻換母寒心一句話

圖文／鏡週刊

一名女網友抱怨弟弟沉迷期貨交易，最終虧損500萬元，還將房子抵押用於償債。為了保住房產，母親懇求她幫忙籌錢還債。她費盡心力好不容易湊錢解決，但事情解決後卻未得到全家人一句感謝，令她心灰意冷。

原PO在Dcard發文表示，弟弟瞞著父母偷玩期貨，慘賠500萬元，竟還將家裡房子偷偷拿去抵押還債，直到債主找上門，這件事情才露餡，由於害怕鬧家庭革命，媽媽雖然嘴上責罵，可是仍幫兒子瞞著爸爸，想盡辦法想幫兒子收拾爛攤子。

然而，媽媽畢竟只是一位家庭主婦，無法一下子拿出這麼多錢，最終走投無路才向女兒求助。當原PO接到母親電話聽聞500萬這個數字時不禁心頭一顫，「我媽問我能不能幫忙，至少先保住房子」。原PO坦承自己獨自在外打拚十幾年，鮮少回家，家人幾乎不會主動關心她，讓她只能獨立在外靠自己，然而，聽到母親語氣中的疲憊，她心軟只好答應幫忙，表示盡量籌措看看。

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最後原PO將持有的所有股票全部售出，只保留ETF，並解除了兩家銀行的定存，又掏錢補足，終於湊到錢轉交給媽媽去解決弟弟債務。

然而，事情解決後卻沒換來一聲感謝，媽媽也只輕描淡寫丟下一句「事情解決了」，便不再聯絡，讓她感到心灰意冷，「希望您們兩老能多活幾年，你們兒子才能有人幫他擦屁股」。

這番遭遇讓不少網友都替她打抱不平，「建議下次直接安靜的消失吧，畢竟做錯事的人就會覺得有人幫，才不痛不癢的」「沒意外的話，這不會是最後一次妳們幫妳弟擦屁股！就憑他還能說出：『為什麼我有難卻不幫忙』這種厚顏無恥的屁話，妳們就要有所體認」「幫還了500萬…房子至少要求改成妳的名字，未來別再付出了，但就怕老了生病又再次來找妳了」。



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