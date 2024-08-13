7天犯9案！破壞娃娃機摸走13萬　彰化21歲男：都拿去還債了　

▲彰化21歲男子騎單車專偷娃娃機，連犯9起竊盜案。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名21歲張男，連續7天利用深夜無人之際，持破壞剪等工具，毀損15台娃娃機犯下9件竊案、台主損失超過13萬元，警方調閱監視器循線將人逮捕，張男後悔的說「他沒工作、收入不穩定，又欠錢」，才會想到用偷的來還錢，偷來的錢也已經拿去還債，被警方依涉犯竊盜及毀損罪移送。

▲彰化21歲男子騎單車持尖嘴鉗偷娃娃機。



員林警分局表示，案發於7月29日起，張男刻意選定鄰近偏僻路段，利用夜深人靜騎乘腳踏車，在大村鄉一帶巡視，隨機以尖嘴鉗、老虎鉗等工具，連7天犯下9起竊盜案、破壞15台娃娃機台，偷來的13萬元犯罪所得，全拿去償還個人債務。

經報請彰化地方檢察署檢察官核發拘票後，警方於8月8日晚上在大村鄉張男租屋處將他逮捕。警詢後依刑法竊盜、毀損等罪嫌移送偵辦。

▲彰化21歲男子將娃娃機內零錢洗劫一空。

分局長吳詠傑表示，娃娃機台經營業者應視需求裝設不易破壞的鎖頭或其他防盜設施，更應確保店內監視錄影系統正常運轉，降低遭竊風險，警方絕對嚴正執法，同時奉勸宵小勿輕舉妄動，民眾如若發現可疑人事物，應立即通報警方，共同守護民眾財產安全。