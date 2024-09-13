桃園中秋垃圾收運不打烊！高壓空罐須排空回收　落實垃圾分類

▲中秋佳節將屆，桃園市環保局指出，秋節當天比照平日維持正常收運。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

中秋佳節將屆，桃園市環保局指出，桃園各區清潔中隊為服務市民，在中秋節（9/17）日將比照平日維持正常收運，提醒市民應落實垃圾分類與廚餘回收，其中高壓瓶罐務必排空後再交給資源回收，以保障清潔人員與民眾倒垃圾時之安全。

環保局長陳世偉表示，秋節期間特別感謝清潔隊員犧牲與家人團聚時間服務市民朋友，維護市容環境而堅守崗位，市民朋友在傾倒垃圾時應多點耐心，並鼓勵清潔同仁辛勤付出。市民朋友選購禮品時請掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、材質種類少、印刷少」的友善環境禮盒，以減少廢棄物衍生與降低環境衝擊，共同維護桃園市環境整潔。

▲桃園市環保局指出，中秋節將比照平日，維持正常收運垃圾。（圖／市府環保局提供）

環保局提醒，常用烤肉材料皆需正確分類，例如竹籤、玉米芯等應丟入一般垃圾，柚子皮則以廚餘處理，且需檢查是否瀝乾後再排出；針對瓦斯罐等高壓瓶罐，應確實做好「確認用盡、獨立打包、加註警語、交付資收」等四步驟，以保障安全；此外，金屬烤架屬可回收資源，應交付資收車。環保局感謝市民配合，期望共同努力邁向中秋「零廢棄」目標。

此外，市府環境管理處強調，為讓民眾更能精準掌握垃圾車抵達時間，隨時了解國定假日清運垃圾資訊，可利用「桃園垃圾車」APP，以手機掌握垃圾車即時位置，或可至環管處官方網站（https://route.tyoem.gov.tw/）垃圾清運路線即時查詢系統查詢車輛動態，最新訊息不漏接。