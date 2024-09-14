流浪貓被餵成「17kg大胖橘」　減肥太痛苦！想逃跑卻卡在鞋架上

▲ 克羅希克胖到連走路都有困難，減肥中試圖逃跑，結果卻卡在鞋架上面。（圖／Twitter／@CiroDiOtall）

圖文／CTWANT

俄羅斯一隻貓咪克羅希克（Kroshik，在俄語中意為「麵包屑」）遭到棄養，平常都在醫院地下室生活，但因每天都被員工餵食餅乾與濃湯，被動物收容所人員發現時，已胖到38磅（約17公斤）。後來實行減肥計畫時，克羅西克還試圖逃跑，沒想到卻因為太胖卡在鞋架上。

根據《每日郵報》等外媒，克羅希克因為被人棄養，平常都在醫院地下室生活，但因每天被醫護人員餵食餅乾與濃湯，導致牠體重過胖，連行走都相當困難。

動物收容所人員為了讓克羅希克回到健康的體重，決定替牠進行減肥計畫，但牠經過一周嚴厲的飲食控制和鍛鍊後，竟試圖想要逃跑，沒想到因為牠真的太胖而卡在鞋架上，逃跑失敗。

照片中可見克羅希克卡在鞋架中間，腹部的肉都已擠出欄杆，臉上還卡著一隻藍色的拖鞋。

復健專家葉卡捷琳娜（Ekaterina Bedakova）事後在社群平台發文寫下，「克羅希克引起了騷亂，今天逃跑了。當我們發現牠『偽裝成拖鞋』時，牠極為不滿，但在吃了一頓飯後，就變得溫順了」，並稱克羅希克會嘗試逃跑，代表牠的體重正在慢慢下降。

獸醫則表示，克羅希克的減肥計畫在理想情況下會讓牠每周減重70到150公克，希望最終能成功減掉4至4.5公斤，回到正常貓咪的理想體重。

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