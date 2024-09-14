快訊／高雄鳳山43歲母+7歲女兒墜17樓雙亡　警急拉封鎖線

▲高雄鳳山驚傳墜樓事件。（示意圖／ETtoday資料照）

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導



高雄鳳山一處大樓，今（14）日8時許發生墜樓案件，43歲母親、7歲女兒從17樓墜落，經救護人員現場急救後分別送802醫院及長庚醫院，經搶救仍不治死亡。

據了解，母親在菜市場賣菜，月入2到3萬，離婚，自己帶女兒租屋同住，警方初步排除外力介入，詳細原因仍需報請高雄地方檢察署相驗釐清死因。



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