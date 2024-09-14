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大葉教授點名「校長方文昌應下台負責」　知情卻虛報缺額

▲▼大葉大學校長方文昌公開信，被教師認為是知情還虛報缺額，要求方文昌下台。（圖／讀者提供）

▲大葉大學校長方文昌公開信，被教師認為是知情還虛報缺額，要求方文昌下台負責。（圖／讀者提供）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學今年首度爆發4所大學短報招生缺額離譜狀況。現在除了大葉大學校長方文昌毫無動作外，其他3校的校長都已請辭或自請處分。多位大葉大學教師指出，方文昌不僅有學倫問題，日前給教職員公開信中，顯示方文昌在知情下仍虛報缺額，方文昌應下台負責，下周董事會開會時應予解聘，也呼籲教育部秉公處理。

分發入學今年首次爆發文化、佛光、真理、大葉等4校出現短報缺額違規行為。事發後，真理大學校長陳奇銘在8月底被董事會解任，佛光大學校長何卓飛日前也向董事會提出請辭負責，文大校長王子奇在媒體多次報導後，也表示「會依照程序負起應有行政責任」，唯獨大葉大學校長方文昌沒有動作。

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▲大葉大學。（資料圖／記者唐詠絮攝）

▲大葉大學。（資料圖／記者唐詠絮攝）

位於彰化的大葉大學，多位校內教師指控，方文昌事發後，不僅封鎖校內消息，不讓老師知道，對於談論此事的教師，甚至透過減課或調單位方式來修理。

不過，方文昌在本周四（12日）發給教職員的公開信中，提及受少子化衝擊，缺額人數或缺額率成為媒體報導焦點，為了避免大葉大學因缺額招致負面形象，才參考他校作法，未完全回報，坦承作法欠缺周詳思慮，並向大家道歉，也已回函向教育部說明，等待教育部作成最終處分後由董事會議處。

一名大葉大學教授表示，方文昌早在上任前就被高教工會指控有學倫問題，前天發給教職員的公開信中，提及因為缺額人數或缺額率已成媒體報導焦點，為避免大葉因缺額招致負面形象，才參考他校作法，未完全回報，證實「校長是知情還作假」，這樣沒誠信的人，沒有資格擔任大葉校長，應該下台負責。

另一名大葉大學教師也指出，董事會預計下周五（20日）開會，已有教授向董事會監察人祭出存證信函，請董事會查證此事。該師認為，從方文昌公開信中坦承知情後還虛報，這樣的人沒有資格領導大葉，希望董事會能將方文昌解聘，換一個更適合的校長來領導大葉，同時呼籲教育部，針對方文昌違規行為秉公處理。

高教工會研究員陳柏謙認為，校長身為高等知識份子，竟然做出這種虛報缺額的離譜狀況，都應該知所進退。

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