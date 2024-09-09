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26年未漲價！大排骨便當只要50元　網喊：不要再報要排很久　　

記者唐詠絮／彰化報導

號稱全台最便宜的大排骨便當就在彰化大葉大學區內，一個便當只要銅板價50元，如果再加上其他主菜蒜泥白肉，配上4道菜，加上肉燥飯，竟然只要70元，闆娘開店26年，堅持不漲價，有民眾將照片PO網，今天前往朝聖的人潮更多，店家忙到沒時間休息，連一旁泡茶的阿伯也當「水腳」幫忙，狂喊排隊都要排很久，「不要再報(報導)了啦」。

▲彰化大村鄉佳佳快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

▲彰化大村鄉快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

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▲彰化大村鄉佳佳快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

▲排骨好大片。（圖／民眾提供）

物價高漲下，如今連吃個飯都得精打細算，買個便當都要百元起跳，位於彰化大村鄉山腳路上，鄰近大葉大學學區，排骨一切就是七大塊，擺在便當內幾乎快跟臉一樣大，還可任選4樣配菜通通只賣50元，26年來都沒漲價過。

闆娘的豪氣，不管是學生還是民眾，都大讚佛心，經常有畢業的校友，專程回到店內品嘗老味道，老闆娘炒菜備料的手都沒停過，她說，看大家吃飽就是她最開心快樂的事，她只要圖個溫飽，賺個工資就好。

▲彰化大村鄉佳佳快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

▲彰化大村鄉排骨便當銅板價。（圖／翻攝自爆料公社）

近日經過媒體報導後，店家已經忙不過來，下午2點多還有排隊人潮，在一旁泡茶的阿北見狀也幫忙切菜「做水腳」，老顧客說，店內的便當，有爌肉、雞腿，超厚實的排骨，還有蒜泥白肉，全部都是50元，午晚2餐100元，足足抵過外面的1餐，尤其闆娘對便當用料的堅持，絕對讓你吃到飽吃到營養，還有滿滿的家鄉味，讓人一吃再吃難忘的好味道。

▲彰化大村鄉佳佳快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

▲快餐店人氣爆棚。（圖／民眾提供）

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