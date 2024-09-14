領錢了！花蓮縣民每人「3000元經濟振興券」　10／12起發放

▲花蓮縣觀光受到強震、颱風衝擊，縣府發放經濟振興券，盼協助產業復甦。圖為花蓮知名景點東大門夜市。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

花蓮縣政府編列新台幣10億元，10月12日到18日發放花蓮縣民每人總值3000元「經濟振興券」，視同現金，可於縣內消費，2025年2月28日前須用完，希望恢復0403強震後經濟活力。

花縣府說，10月12、13日於各鄉鎮市村里發放所發放，14日到18日可於鄉鎮市公所或公告指定地點領取。

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領取資格為今年4月3日前設籍花蓮縣民；取得居留證、定居證且居留、定居在花蓮的外籍（含中國大陸、香港及澳門）配偶；今年4月3日前出生，並於60天內設籍花蓮新生兒。

滿18歲須帶身分證、居留證或定居正本及印章領取，也可依規定委託代領；未成年應由父母或監護人帶證明文件、印章及未成年人身分證及戶口名簿代領，詳細領取事項可到花縣府官網查詢。

花蓮縣長徐榛蔚表示，強震後接連餘震、颱風災情衝擊花蓮整體產業，蘇花公路、鐵路遇豪大雨就中斷，影響遊客造訪意願，希望透過振興券促進消費。

花縣府說，強震後已推市集加倍券、推動永續遊花蓮獎勵措施等，維持花蓮經濟活絡，中央政府也祭國旅自由行、團客補助，希望全台民眾踴躍到花蓮觀光，協助花蓮產業復甦。