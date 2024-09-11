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交通部再撥款2億救花蓮觀光　增加五月天演唱會自由行補助

▲▼交通部長陳世凱與花蓮在地觀光產業代表座談。 。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱與花蓮在地觀光產業代表座談。 （圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

受到0403地震、颱風及豪雨影響，衝擊花蓮觀光產業，交通部長陳世凱昨（10日）晚赴花蓮與當地旅宿業及觀光產業協會座談，宣布將再預撥2億元，督促縣府辦理震後獎勵補助核銷程序，並且配合11月包含五月天演唱會前後的自由行住宿補助等，拉抬花蓮觀光。

觀光署6月1日起推動「振興花蓮震後觀光產業實施計畫」，包括自由行住宿優惠、團體旅遊補助、交通票證優惠及外國團客獎助等，各部會也推出多項振興花蓮觀光措施。

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為鼓勵旅客重遊花蓮，刺激淡季旅遊，提升國人赴東部意願，觀光署9月1日起至11月30日啟動「重遊花蓮 一來再來」方案，國人每月可憑身分證字號入住花蓮縣旅館或民宿，每房每晚最高可折抵1000元，每月皆享1次優惠。

陳世凱昨前往花蓮，與在地旅行業、觀光旅館、旅館、民宿及觀光遊樂業等產業公協會座談。中秋節將屆，陳世凱向國人喊話，歡迎民眾中秋假期安排至花蓮住宿旅遊、使用活動優惠，一起來振興花蓮觀光。

陳世凱要求觀光署除應持續檢討各振興方案執行情形，並研議爭取增加花蓮航班，配合11月的公益演唱會，請旅行社推花蓮套裝優惠行程、增加演唱會前後的自由行住宿補助，並持續安排國內外網紅加強推廣花蓮特色文化景點及旅宿，透過活動與多元旅遊融合，讓旅客「一來再來 多住一天」。

陳世凱表示，觀光署已撥款1億餘元至花蓮縣政府，也啟動預撥機制以縮短縣府作業期程，將再預撥2億元，並督促縣府辦理震後獎勵補助核銷程序，縣府正增加專業人力審查請款文件，以加速審核撥付。

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