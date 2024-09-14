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女主播愛上「榜一大哥」　騙粉絲千萬養男友！下場超慘烈

女主播愛上「榜一大哥」詐粉絲千萬養男友　得知「驚人真相」來不及了

▲付姓女子原本是一名高流量的網路女主播，為了愛情竟然詐騙粉絲。（圖／翻攝自微博）

文／CTWANT

愛情原本美好的事，為愛拚搏、奮鬥都是社會正能量，如果為愛盲目付出，甚至藉著奮鬥的名義行騙，那就大錯特錯了。大陸上海市楊浦區人民法院近日針對一起詐騙案件進行宣判，被告付姓女子原本是一名高流量的網路女主播，沒想到為了愛情，她竟然去詐騙自己的粉絲，結果把自己騙進了監獄。

綜合陸媒報導，當付女被法警押著走進法庭，曾經星光閃耀的網路女主播，如今已黯然失色，只能懊悔地等待法官的宣判，從2023年12月12日被捕，到今年9月11日宣判，付女經歷了拘留、提審、庭審和媒體採訪，最終迎來了宣判，此時此刻她已然心甘情願接受法律的制裁。

表演系畢業的付女過去憑藉漂亮的外形和專業表演技巧，成功轉型成為高流量網路女主播，在直播間裡她結識並愛上了「榜一大哥」陸子麒，對方出手闊綽，一次打賞就是人民幣20萬（約新台幣90萬元）。網戀過程中，陸男從未現過真身，期間陸續以父母住院、投資失敗等理由向付女借錢。

被愛沖昏頭的付女不疑有他，前後轉帳人民幣735萬餘元（約新台幣3300萬元）給陸男，其中人民幣330萬元（約新台幣1485萬元），是她從另外2位粉絲身上騙來的；更令人唏噓的是，直到騙局東窗事發，付女才知道陸子麒實際上是女的。

案發後，付女意識到自己的錯誤行為涉嫌犯罪，不管是在庭審中，還是在媒體採訪過程中，她都認罪認罰，願意承擔賠償責任。法庭充分考慮被告的認罪悔罪態度，最終判處有期徒刑6年。

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