「移民吃貓狗論」還在燒！　川普又放話：驅逐海地移民

▲川普放話驅逐海地移民。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普的「移民吃貓狗」錯誤言論持續延燒，他13日又進一步承諾，如果當選總統，將驅逐俄亥俄州春田市（Springfield）的海地移民。

川普10日在辯論會上錯誤宣稱，俄亥俄州春田市的海地移民「在城裡吃民眾的寵物」，包括貓咪與狗狗。儘管這番話受到廣泛嘲笑，卻被右翼煽動者緊咬不放。而春田市1.5萬名海地移民之中，大多數都是合法移民，卻仍被捲入風暴中心。

川普13日在洛杉磯近郊的高爾夫渡假村舉辦記者會時，並未再度提出「移民吃貓狗」的說法，但表示「我們將在俄亥俄州春田市進行大規模驅逐。」

▲春田市的聖文森特保羅協會（St. Vincent de Paul Society）幫助海地移民處理政府文件。（圖／路透）

路透社指出，海地的幫派戰爭導致50萬人流離失所、近500萬人面臨嚴重的糧食危機。海地移民湧入春田市，儘管振興了當地經濟，卻也加重社會服務負擔。川普舉例春田市的狀況，當作採取強硬移民政策的理由，卻被批評可能危及生命，更加劇當地緊張局勢。

隨著輿論延燒，春田市連續2天受到匿名炸彈威脅，13日有2所小學被迫疏散，1所中學緊急停課。市長魯伊（Rob Rue）說，「我們需要幫助，而不是仇恨。」市府官員也表示，沒收到任何可信通報指出，有人正在吃家庭飼養的寵物。

拜登政府6月對數十萬海地移民延長「暫時保護狀態」（Temporary Protected Status, TPS），這是一項具有數十年歷史的計畫，旨在保護合法移民不被驅逐，並且獲得工作許可。拜登也呼籲停止針對海地社區的攻擊，「此舉是完全錯誤的，在美國沒有容身之地。他的所作所為必須停止。這必須停止。」