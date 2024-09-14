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西門町「2袋水果賣659」看傻香港遊客！商業處揪出5家價格標示不明

▲▼ 。（圖／讀者提供）

▲西門町商圈日前爆出兩包水果賣659元，嚇傻香港旅客。（圖／讀者提供）

記者閔文昱／台北報導

有香港遊客日前控訴，今年8月在西門町商圈買2袋水果，結果竟要價659元，質疑是坑殺遊客。對此，台北市商業處本月10日進行聯合稽查，有5家現切水果店的杯裝現切水果並未明確標示每杯的價格，已責令業者限期改善，若3日內複查尚未改善，將依法處2萬元以上10萬元以下罰鍰。

台北市商業處指出，此次稽查的目的為維護消費者權益，並確保該商圈的營業秩序。稽查結果顯示，西門町商圈有5家水果店業者雖有標示「100公克多少價格」，但以杯呈現未清楚標示杯裝現切水果「1杯多少價格」，容易造成消費者的誤解，引起消費糾紛，違反《台北市消費者保護自治條例》第9條的規定。

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商業處強調，為了有效遏止價格標示不清的問題，並維護西門町商圈的形象，消保官和商業處已要求店家除了價格告示牌以外，現場擺設的杯裝水果也必須標示價格，讓消費者能明確知道每杯份量的水果價格是多少。同時，也宣導店家不得有強迫購買行為。

商業處表示，未來將會不定期進行現場查察。此次的稽查行動，不僅對商家提出了明確的要求，也提醒消費者要注意購買時的價格標示，共同維護良好的消費環境。

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