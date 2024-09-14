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年輕人妻私處長痘痘！擦藥膏「下面爛整片」撐一年去世了

▲桃園市張姓婦人今年4月間因身體不適前往桃園區聖保祿醫院急診室就診，對診斷結果不滿竟遷怒護理師，並怒嗆「三八女」還徒手推擠該護理師。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子私密處長一粒一粒的突起物，因為羞於就醫，只敢買藥膏來擦，沒想到僅撐一年就去世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

若是身體出現異常，務必趕緊就醫，避免錯過治療的黃金時機！婦產科醫師鄭丞傑分享，有名年僅32歲的女子私密處長了異物，卻因為生性害羞不敢就醫、自行買藥膏塗抹，最終因延誤治療，只過了一年左右就身亡了。

鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享，這名女子生性害羞、保守，結婚以後就連同房的丈夫，都沒有看過她的私密處，懷孕以後更是不願與丈夫同房。

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後來丈夫發現，妻子一直買藥膏來塗抹，於是追問妻子，是不是有什麼不舒服，再三詢問之下，才知道妻子的私密處有潰瘍的情況，且塗抹藥膏以後沒有改善，而是變得更加嚴重。

後來女子被丈夫拉去婦產科診所就診，並在診所醫師的建議下轉診到大醫院，由鄭丞傑負責診療。而他看了一下，也發現情況不妙，於是開口詢問女子，這種症狀持續了多久。

▲桃園市張姓男子於2022年間與女性友人相約飲酒，卻趁機在其飲品內摻入苯二氮平等鎮定藥劑，並趁女子昏迷入睡後指侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲女子私密處長一粒一粒的突起物，因為羞於就醫，只敢買藥膏來擦，沒想到僅撐一年就去世。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

女子對此坦言，症狀大約出現快半年，原先只是一粒一粒的突起，不過破掉以後愈長愈大，最終長到了大約1元硬幣的大小。

鄭丞傑覺得不對勁，做了切片檢查，最終確認女子罹患外陰癌。不過，當時女子已懷孕6、7個月，只能等到懷孕8月時剖婦產，再來處理病灶。

遺憾的是，等到開刀以後，鄭丞傑發現，女子的癌細胞已經擴散，淋巴結、骨盆腔都是，已是第四期。鄭丞傑說，當年的醫療技術不如現在進步，因此女子只存活了1年就不幸過世，留下了年僅1歲的小孩。

鄭丞傑對此提醒，千萬不要因為害羞而不敢就醫，若是把握治療的黃金時期，也不至於這麼快就身亡。

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