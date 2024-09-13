黃國昌指賴清德要摧毀站出來反抗的人　要小草集結「新政治不潰散」

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，民眾黨發起多場活動號召「小草」上街集結表達訴求。新北場13日晚間在新莊體育館前廣場舉行，現場還擺了肥皂箱讓支持者發表意見。民眾黨立委黃國昌宣講時說，賴清德新威權政府要摧毀的，不只是柯文哲、民眾黨，是台灣社會中有誰敢站出來反抗，而柯文哲就是大家最好的榜樣。

▲民眾黨「Justice！為司法公義站出來」新北場。（圖／記者黃克翔攝）



民眾黨新北市黨部主委、議員陳世軒說，520總統就職大典，柯主席、8位立委出席了這場活動，展現出風度、尊重台灣民主制度，祝福賴清德與新政府。但那天主席、委員一定沒有想到，會發展成如今消除異己、打擊在野黨。

陳世軒說，過去4個月有看到朝野合作？國會改革朝野高張力對抗，到今天柯文哲的司法案件，看到的是一個執政黨用盡辦法打擊對手。新的政府上來做了什麼？大家講不出來，但是媒體輿論過去4個月只監督民眾黨與柯文哲，「難道，國家沒有更重要的事情要關注？沒有更重要的事情應該知道嗎？」

秘書長周榆修說，一次又一次全民大辦案，中華民國台灣從來沒有這麼高光的時刻，北檢跟特定媒體一起辦案，對的辦、不對的也辦，第一條講完就跑換第二條，第二條講完又跑換第三條，然後8、90%都是不予證實，這就是國家機器。

周榆修表示，只希望，第一無罪推定、第二程序要步驟來、第三國家要正常，柯文哲當市長時認真做事不怕批評，如果為了替城市興利、為了整個城市的天際線發展，這樣認真卻被關，台灣沒有辦法進步、沒有人敢做事。

▲民眾黨秘書長周榆修 。（圖／記者黃克翔攝）



立委黃國昌說，柯主席知道，他被賴清德政府羈押後會有很多支持者沒辦法接受，想要做一些行動來表達對新威權體制的不滿，他為什麼已經預知到，面對這樣鋪天蓋地賴清德新威權體制的追殺大家會如此憤怒，為什麼錄那個影帶，希望大家好好過日子、認真工作，因為他知道面對的打壓與挑戰，會是一場長期抗戰。

黃國昌表示，當一個政黨掌握權力後，左手用檢調、右手動媒體，兩者相互配合，在摧毀的不僅是柯主席、民眾黨，「他要摧毀的，是台灣社會中有誰敢站出來反抗」，有誰敢站出來對抗這個新威權體制，柯文哲就是大家最好的榜樣。

黃國昌對支持者喊話，在這麼嚴峻的時刻、這場對抗賴清德新威權體制道路上，每股力量都很重要，唯有集結，才會讓這股反抗的力量不會散掉、才可以讓台灣的新政治走出新道路不會潰散。

▲民眾黨立委黃國昌。（圖／記者黃克翔攝）