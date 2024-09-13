柯文哲保險箱被搜出冷錢包？檢廉嚴正澄清：與事實完全不符

▲有媒體報導稱，檢廉在柯文哲的保險箱裡搜到冷錢包，消息被北檢否認。（資料照／記者李毓康攝）



記者劉昌松、柯振中／台北報導

京華城案目前仍在偵辦當中，檢廉日前找到了柯文哲妻子陳佩琪的保險箱，裡面存放了100萬現金。事後有媒體報導稱，檢廉在保險箱查扣「冷錢包」，還有名嘴影射柯文哲、沈慶京透過虛擬貨幣洗錢。對此，北檢嚴正澄清，強調所謂的「搜到冷錢包」是子虛烏有，報導與事實完全不符。

檢調單位11日到第一銀行多間分行調閱保險箱、保險室的租用紀錄，找到陳佩琪共有租用2個保險箱。陳佩琪對此表示，保險箱裡除了金飾、玉器以外，還各放有50萬現金。

▲有媒體報導稱，檢廉在柯文哲的保險箱裡搜到冷錢包，消息被北檢否認。（資料照／記者李毓康攝）



不過，保險箱被查出以後，有媒體報導稱，檢廉還查扣了「冷錢包」，並稱沈慶京透過「冷錢包」洗錢，到澳門將錢漂白再回台，與「冷錢包」相關的話題立即受到討論。當天立即有名嘴介紹「冷錢包」，並稱柯文哲對區塊鏈有了解，虛擬貨幣洗錢的可能性被不斷炒作。

對此，檢調單位13日嚴正回應，在搜索的過程中，沒有查扣虛擬貨幣相關設備，保險箱裡並無USB隨身碟等設備，相關內容的報導與事實完全不符、子虛烏有。

所謂的「冷錢包」，是將加密貨幣儲存在非網路交易的硬體中，因為沒有中心化管理，所以安全程度較高，比較沒有遭駭客盜用、偷走虛擬貨幣的問題。不過，這種儲存方式，也可能碰上物理安全風險，例如儲存設備遺失、損壞等等。

★未經判決確定，應視為無罪★