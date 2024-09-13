陳佩琪「珠寶＋百萬現金」未申報！民眾黨稱「免申報」...理由曝

▲陳佩琪昨自行公布保險箱裡放了什麼，但卻引發更大疑雲。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

民眾黨主席柯文哲目前仍被收押在看守所，其妻陳佩琪昨（12）日接受媒體訪問，除了亮出各式單據欲自證清白，也自曝銀行保險箱裡放了珠寶和百萬現金。沒想到事後遭到許多人質疑當初柯文哲選舉時，這些東西並沒有被申報。對此，今（13） 日民眾黨則回應，稱珠寶價值未超過20萬不須申報，但沒有就現金部分說明。

陳佩琪昨日接受媒體訪問，曝光檢廉請她至第一銀行開的2個保險箱裡都放了什麼，除了父母在她結婚時給的金飾嫁妝、婆婆送的玉器外，還各放了50萬元現金共100萬元以備不時之需。不過陳佩琪此番話遭到不少人質疑，指這些金飾、現金去年柯文哲選總統時，並沒有做過財產申報，可能有違法疑慮。

對此，民眾黨發言人戴于文今日指出，柯文哲每次競選都會依規定申報，沒有申報不實問題，呼籲外界勿以訛傳訛。戴于文也說明，個別珠寶價值超過20萬元才須申報，而向陳佩琪了解後確認玉器、珠寶等價值都沒有超過20萬，因此不會出現在財產申報中，不過針對現金部分則未多做說明。

有黨內人士透露，100萬現金是總統大選後才放入，不過陳佩琪在昨日的訪問中指出，自己是因為柯「當了市長」後覺得不是穩定的工作，才把現金放入保險箱交代小孩出事可以用，到底這100萬是何時放入保險箱，仍疑點重重。

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