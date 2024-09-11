iPhone 16沒漲「果粉哀喊買15超虧」　全場曝1關鍵：還是賺到

▲iPhone 16系列皆未漲價。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

去（2023）年，除了iPhone 15 Plus漲價1000元，其他機型皆漲2000元，而今年iPhone 16全面凍漲，引發果粉哀喊，「什麼意思啊...當初買15不就很虧？」文章引發炸鍋討論，有人也+1怒吼「真的是晴天霹靂」；但不少網友安慰，「早買早享受，晚買享折扣 」、「已經過一年了啦，想想還是賺到，至少沒更貴！」

一名網友在《Threads》傻眼表示，看到iPhone 16亮相，以為價格會比15剛出時價格高一些些，結果出乎她預料，全系列都凍漲。

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這讓她哀喊，「什麼意思啊...15跟16的價格一樣，那我當初買15不就很虧？」

文章曝光後，引發一票果粉熱議，「沒事，我也是買15 Pro，而且還多加很多錢才買到，這樣有安慰到妳嗎」、「早知道等了，4月先買太衝動」、「我發表會前一個月才買i15，結果看到沒漲價真的是晴天霹靂」、「換i15不到一個月路過，但我覺得還好，新機一定有很多問題」、「原本是用i12已經快陣亡，看了一下16 Pro沒藍色，我就在9月初買了 15Pro藍，要出新手機前在通訊行買便宜很多，妳不用後悔啦，明年再換17就好了」。

不少人也合理安慰，「不虧吧，至少一支可以撐四至五年」、「價格一樣就不算虧吧，當初12跟13才差很多，28500跟25900元，這價格是基本款的唷」、「已經過一年了啦，想想還是賺到，至少沒更貴」、「早買早享受，晚買享折扣」、「比較不完啦，還是先享受比較重要」、「會不會17、18、19、20價格也都一樣」。

台灣官網價格曝光，售價跟去年一樣，詳細請參考下表。

