親俄駭客盯上台灣！　行政院：資安署密切掌握、協助機關加強應變

▲親俄駭客盯上台灣，行政院指示資安署密切掌握，協助各機關加強應變。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者陳家祥／台北報導

境外勢力駭客Noname057盯上台灣，10日開始針對政府單位發動網路攻擊，各地稅務局首先遭殃，接著連證交所、兆豐金、彰銀等單位都難以倖免。對此，行政院發言人李慧芝13日表示，行政院國家資通安全會報召集人鄭麗君副院長已要求數位發展部資通安全署密切掌握相關情況，並協助各機關共同加強防護應變。

該駭客採取分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，透過製造瞬間超高流量造成網頁運作緩慢，藉此癱瘓入侵單位的網頁短暫無法運作。證交所12日晚間表示，12日下午3時許，發現有大量來自國外IP對公司全球資訊網發動無效查詢，導致網站不穩定。

有關近日國內遭受境外網路DDoS攻擊一事，行政院發言人李慧芝13日表示，行政院對於國際駭客近期對各國進行無端的網路滋擾、造成區域各國嚴重困擾一事表達嚴厲譴責，行政院國家資通安全會報召集人鄭麗君副院長已要求數位發展部資通安全署密切掌握相關情況，並協助各機關共同加強防護應變。

李慧芝說，對於近期國際駭客族群對包含台灣等許多國家所為的網路侵擾攻擊，政府資安及國安單位皆有掌握情資並持續關注，並已經通知中央地方各機關注意聯防，政府也將持續透過國安單位協力各國應對網路威脅聯防應處，以維護整體資通訊安全，請國人放心。