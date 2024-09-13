澤倫斯基：俄羅斯在庫斯克展開反攻！　俄軍宣布收復10個定居點

▲ 烏克蘭蘇梅地區和俄羅斯庫斯克州過境點。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭8月初跨境突襲俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk），是二戰以來俄羅斯領土首度被外國占領。俄國國防部12日聲稱已奪回10個定居點，烏國總統澤倫斯基也表示，俄軍已在庫斯克發起反攻。

綜合CNN及《美聯社》，俄羅斯國防部12日聲明宣布， 俄軍已經深入庫斯克州，占領10個定居點，但未稱其為「反攻」；澤倫斯基12日則表示，俄國正採取「反攻行動」，烏軍已經料到此事，準備好進行戰鬥。

烏克蘭於8月6日派數千名士兵閃電突襲庫斯克，部分原因是希望轉移俄軍在烏東頓內茨克的兵力，因為俄軍在頓內茨克的攻勢正威脅幾個重要防禦據點。這次攻勢鼓舞烏軍士氣，因其暴露俄軍弱點，且在戰場上取得一些主控權，並尋求建立一塊緩衝區，防止俄軍襲擊。

澤倫斯基上周聲稱，烏軍已攻占庫斯克約100個定居點，以及約1300平方公里土地。專家指出，烏克蘭大膽突破俄國邊境且事前完全保密，就連基輔最親密的盟友都感到意外，也讓持續2年多的戰爭出現轉折。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）及英國秘密情報局「軍情六處」（MI6）局長摩爾（Richard Moore）8日合體露面，皆對烏克蘭進入庫斯克的行動表示支持，伯恩斯稱其為「重大戰術成就」。