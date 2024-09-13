歡樂過節無負擔！5招「有感運動新招」讓你輕鬆甩脂、樂享金喜

▲中秋節就是要吃得開心、吃得盡興，大餐後的「幸福肥」就交給運動來解決。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節免不了要大快朵頤，月餅、柚子一個都不能少，當然還要大烤一波，和牛、龍蝦各種海陸美味烤起來大口吃，實在是過癮到不行！只是一想到長肉變胖，令人不禁在美食與瘦身之間掙扎，但一年一度過節，就是要吃得開心、吃得盡興，減肥的事明天再說，現在就來看看你中了哪幾項「幸福肥」的徵兆，搭配5招有感運動，簡單學容易做，隨時隨地都可以進行，輕鬆化解中秋大餐後的「幸福肥」，不需要因為擔心熱量而掃了興。

5種假期症候群的幸福肥徵兆，看看你中了幾項？

進擊的肚腩：中秋大餐美食一波接一波，筷子停不下來，肚腩卻漸漸堆積起來，褲頭越來越緊，小肚子都快擠出來了！別說解開一顆扣子，恐怕整條褲子都得換了。

烤肉達人的久坐症：本著服務大眾的精神，您可能整晚坐著烤肉，結果下半身早已痠麻到不行。中秋烤肉固然重要，但坐太久，屁股也默默地在抗議啊！

飽食後的懶惰王：吃了好幾片吐司夾烤肉，結果變成一個沉甸甸的懶惰王。中秋假期的美味佳餚化作了身上最忠實的脂肪，肚子滿了，腦袋卻開始昏昏欲睡，只想躺著不動。

假期手機指：烤肉時，你是不是成了那個只顧著玩手機的人？同一個姿勢許久不動，結果手指僵硬得像沒了靈活度一樣。

無節制的宵夜趴：夜深了，還是擺脫不了烤肉和甜點的誘惑，宵夜一吃，嘴巴滿足了，胃卻負荷過重，睡眠質量也因此大打折扣。

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生活中需要一點小確幸，在揮灑汗水努力運動後，不妨動動手，來點「紙上運動」放鬆一下心情吧！刮刮樂不僅是一種娛樂方式，每一刮更是充滿著期待和驚喜，無論中獎與否，都能增添樂趣，例如喜歡益智遊戲、桌遊等，就像解開一道道難題般，享受挑戰快感和成就感的人，最適合刺激的「無敵威力」，一邊刮一邊做記號的刮獎過程緊張又充滿趣味，頭獎300萬元，蓄勢待發準備刮出超級大獎。





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▲運動後來張刮刮樂，刮出屬於你的好心情。

在享受過烤肉和月餅的歡樂時刻後，別忘了也要動起來，運動不一定要是苦差事，可以選擇自己喜歡的運動方式，或是做一些簡單伸展，都可以使得心情更愉悅；也不妨在飯後，打開台灣彩券APP，查詢離你最近的彩券行，快步走去彩券行幫助消化還能做愛心，來張刮刮樂的「紙上運動」，刮出屬於你的好心情，當作犒賞自己的小獎勵，快和親朋好友一起分享吧。

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