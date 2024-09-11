迎接亞洲首場2025雙北世壯運　侯友宜：全力推動觀光

▲新北市長侯友宜。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（11日）召開市政會議，由體育局以「2025雙北世壯運」為題進行專題報告，說明市府團隊規劃「2安10好」，迎接世界運動好手蒞臨新北，市長侯友宜表示，2025雙北世界壯年運動會於2025年5月17日至30日登場，這場國際賽事不僅以運動會友，更期待以此推動國際交流，透過行銷帶動特色觀光，讓國內外選手們認識新北在地文化。

侯友宜表示，2025雙北世壯運倒數9個月，目前已有115國、逾2萬名選手報名，國外報名人數近5千人，預計於耶誕節期間國外報名人次將大幅提升，而新北市不僅在賽前與臺北市密切合作整合場館及資源，並透過網路、公車站牌、運動場館看板及結合本市各項活動等多元管道宣傳推廣。

侯友宜說，同時規劃一系列觀光活動，如明年5月18日的縣市歡迎晚會將在新北市市民廣場設置懷舊古早味市集，並邀請優人神鼓、九天民俗技藝團等表演，讓國際運動員認識傳統文化技藝。此外，市府也結合在地商家及藝文場館推出50場文化體驗活動、60條觀光遊程及串聯雙北逾1,800間宮廟推動宗教觀光等，讓大家參賽之餘也能夠看見新北之美。

體育局補充，市府團隊推出「10好」的規劃，包括串聯商圈及店家提供免費贈禮或購物折扣優惠，發行專屬交通卡、好玩卡等讓大家便利暢遊新北景點等落實觀光經濟。另外在「2安」上，結合責任醫療院所建立聯絡網及完善防疫動線，同時積極落實場館周邊餐廳食品衛生稽查等讓大家「好安心」；透過建置反恐及維安指揮系統和賽事秩序維護等讓大家「好放心」，全力打造完善運動服務，帶給運動選手賓至如歸的體驗。

體育局也說，世壯運在9月17日前有報名享8折早鳥價優惠，不受積分等資格限制，只要年滿30歲、對運動有興趣的朋友們歡迎報名，更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及臉書粉絲團查詢。