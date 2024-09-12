小楊哥出軌案外案！女主播前老闆爆內幕：爭風吃醋是主因

▲小楊哥爆讓旗下女直播主懷孕。（圖／翻攝自微博）



記者楊庭蒝／綜合報導

中國知名抖音帶貨網紅「瘋狂小楊哥」張慶楊，近期因與旗下女主播「沫沫」（徐子昕）的桃色風波而受到廣泛關注，但隨著爭端升級，這起桃色風波疑似涉及「敲詐勒索」。而近日沫沫前老闆跳出來爆料「爭風吃醋」是事情的根本原因。

據陸媒報導，沫沫的家屬透露，去年他們曾親自前往合肥找小楊哥討說法，卻遭到保安阻擋。直到事件曝光並登上熱搜，小楊哥才頻繁致電試圖解決問題。家屬表示，雙方本已達成和解協議，但因沫沫前老闆「妖怪ZZzAigc」公開了家屬的私人聊天錄音，導致小楊哥反悔。

「妖怪ZZzAigc」進一步透露，沫沫曾於2023年跳槽至小楊哥公司「三隻羊」，並因為跳槽需要賠償前經紀公司違約金，自己曾預支工資幫助她。然而，在2024年2月追討欠款時，他才得知沫沫和另一名男子已被關押於合肥看守所。

▲沫沫前老闆「妖怪ZZzAigc」爆料案情的新發展。（圖／翻攝自抖音）



他指出，事件的根本原因是頂流帶貨主播之間的「爭風吃醋」，稱這場風波源於不同網紅對於產品的競爭。尤其是在某安徽網紅對辛巴產品價格的不滿下，辛巴才因此發怒，這位網紅疑似就是小楊哥。妖怪ZZzAigc的影片中強調，辛巴的團隊協助沫沫解決問題，但沫沫父母對此仍持觀望態度，尚未作出決定。