泰籍失聯移工被抓...女友衝警局投案　兩人相擁淚泣：一起回家吧

▲泰國籍失聯男移工落網，警方協助同是失聯移工的女友投案，2人在派出所相擁而泣。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份警方巡邏時，發現一名騎電動機車男子神色有異，遇到巡邏警察想加速逃逸，警方攔查後確認為泰國籍失聯移工；在警局時男子神情低落，擔心無法跟同樣失聯的泰籍女友再見面，男子說服女友「愛相隨」主動到派出所投案，警方也滿足情侶檔一起遣返回國的心願。

頭份警分局今天表示，斗坪派出所所長古雲泉、警員陳一中，09月08日17時許，在頭份市區執行巡邏勤務，見一男子騎乘電動機車，看到警察就轉彎加速逃逸，警方馬上攔截攔查，發現騎士是一外籍男子，對於警方的詢問起初假裝聽不懂中文，加上未攜帶任何身分證明文件，員警高度懷疑他是失聯移工，遂帶往偵查隊按捺指紋機比對身分，確認是泰國籍失聯逃逸移工（32歲）。

在派出所製作筆錄調查期間，外籍移工難過的向警方說表示，他與女友感情深厚，擔心遣返之後，女友獨自一人在臺灣無法再見面，而且加碼說：女友也是泰國籍失聯移工！經過電話聯絡，女友同意投案一起遣返回國，警方也順利將她載回派出所，情侶見面相擁而泣。

警方訊問後，將情侶檔依法移送給移民署苗栗專勤隊，近期再遣返回國。據指出，男移工前年4月逃逸，女友今年4月10日持觀光簽證入境臺灣，結果停留14天未出境，跑來苗栗跟男友會合。