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在台北亂丟菸蒂超貴！他曬「6000元罰單」勸世：上了一課

▲桃園市趙姓、呂姓等2名工人去年9月在桃園區某工地施工，休息時抽菸卻未將菸蒂確實熄滅，導致引發火警。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

「真的是上了一課。」有民眾因為亂丟菸蒂，被開了一張罰單，結果一看金額傻了，「超貴…3600起…台北市6千…」，引發議論。其中，就有清潔隊員現身直呼「以後別犯了」，因為每次清水溝都看到一堆菸蒂，導致水溝堵塞發臭，或是路邊有撿不完的菸蒂，「用告示真的沒法讓民眾持有公德心愛護環境。」

有網友在Threads貼出「我的環保罰鍰帳單」截圖，只見應繳金額為6000元，至於為何被罰？他就在文中直呼，「現在亂丟菸蒂超貴…3600起…台北市6千…真的是，上了一課。」「一根6千…」事後他補充，自己也知道做了不對的事，會貼出來只是想用自身經驗警惕大家不要亂丟。

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看到貼文後，其他人紛紛留言，「6000因為是累犯吧？台北市真的很多檢舉達人喔，請不要再亂丟了。」「不要亂丟…其實不太難啦」、「罰6萬都不為過，不亂丟垃圾有什麼困難的嗎」、「太便宜了吧，建議每天丟三次」、「po出來是一個很好的機會教育，讓有亂丟菸蒂的人做一個警示。」

其中，還有清潔隊員網友現身表示，「以後別犯了，我在清潔隊也有八年了，每次清水溝都看到一堆菸蒂導致水溝堵塞發臭，或是路邊有撿不完的菸蒂，用告示真的沒法讓民眾持有公德心愛護環境。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

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