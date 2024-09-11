破2400人感染！皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

2023年日本東京的梅毒感染患者以3701人創下歷史新高，然而專家根據目前發展狀況指出，2024年正在按照前一年的同樣速度持續增加。根據分析，感染者中有70%為男性、30%為女性。皮膚專科吳明穎醫師就發文，在一般場域如果沒有傷口，感染機會是很低的，不過如果真的出現症狀，還是要趕快尋求醫療協助。

吳明穎在Threads表示，梅毒的一期表現是無疼痛感的潰瘍，約持續2-6週，因為沒有症狀，容易被忽略。二期的表現多樣，常有四肢手腳的特殊紅疹，有經驗的皮膚科醫師往往可以直接鑑別，也有些人是掉髮，「梅毒早期治療其實反應很好，如果有懷疑還是趕快尋求醫療協助。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有網友求問，「請問泡澡堂感染機率高嗎？」、「其實一般正常的旅客，是比較害怕公共廁所。請問醫師，酒精或是抗菌噴霧先消毒過廁所有用嗎？」

吳明穎則指出，「梅毒主要是體液（血液、精液、陰道分泌物等）傳染的疾病，一般場域如果沒有傷口，感染機會是很低的。」「70%酒精、消毒水、和清潔液都能有效的殺菌。」就有網友直呼，「所以不要亂搞，預防勝於治療。」