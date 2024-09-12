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人妻探監竟遭「扒光搜身」性侵害！　加州監獄判賠1.8億

▲▼人妻探監竟遭「扒光搜身」性侵害！　加州監獄判賠1.8億。（圖／達志影像／美聯社）

▲克莉絲蒂娜探望服刑中的丈夫，歷經侵犯式的搜身。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國一名人妻前往加州懲教所（CCI）探監，卻被獄方強迫「脫光衣服」搜身，還被上銬送至醫院接受一系列檢查，在那裡遭到男醫師用手指侵犯私密處。她為此一狀告上法院，如今將獲得560萬美元（約新台幣1.8億元）的和解金。

《美聯社》報導，2019年9月6日，克莉絲蒂娜（Christina Cardenas）開車4小時抵達加州懲教所，只為了見到因為武裝搶劫服刑的老公，卻被2名女獄警要求脫衣搜身，「一件一件」脫掉，直到完全暴露，還要蹲在鏡子上方咳嗽。她露出痛苦模樣，竟被訓斥，「擦掉妳的眼淚！妳知道妳跟妳的丈夫都在做些什麼！」

接下來，克莉絲蒂娜被上銬送往「特哈查比安息日醫療中心」（Adventist Medical Center Tehachapi）接受驗孕、藥檢、X光與電腦斷層掃瞄，並且在一名男醫師檢查陰道與肛門時，遭到手指侵犯。

▲▼人妻探監竟遭「扒光搜身」性侵害！　加州監獄判賠1.8億。（圖／達志影像／美聯社）

在長達數小時的搜身過程中，克莉絲蒂娜都不被允許喝水或上廁所。儘管沒有發現任何違禁品，她再度被上銬送回懲戒所後，依然遭否決探監，還要替醫院的各項檢查自掏腰包，事後收到超過5000美元（約新台幣16萬元）的帳單。

事實上，克莉絲蒂娜在此前後的探監，也都遭到獄方百般刁難，只不過2019年9月6日這一次的情節最嚴重。她表示，一名獄警曾質疑自己為何要來探監，並稱這些搜身「就是探監的一部分。」

克莉絲蒂娜的律師葛洛莉亞（Gloria Allred）9日指出，這名獄警這番話實屬恐嚇，她的客戶並非唯一有過類似遭遇的受刑人親友，希望此案能夠幫助保護探監親友的權利。

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