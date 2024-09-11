圓明園辱罵日本遊客　陸愛國網紅被起底「性侵未成年」

▲大陸愛國網紅「亞人」在圓明園騷擾日本遊客。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸愛國網紅「亞人」日前在北京圓明園騷擾、辱罵日本遊客，被網友質疑打著「愛國」大旗賺取流量。網友更進一步起底「亞人」，發現他曾在美國因性侵及勒索未成年人被判刑，坐過牢。

從「亞人」上傳的影片可以看見，一名大陸導遊當時帶著兩名日本遊客在圓明園拍照，亞人見狀突然上前阻擋，導遊只好請他稍微讓位。

影片中，導遊的口氣非常有禮貌，但亞人卻非常激動，還對著日本遊客大罵，「八國聯軍包括日本，現在居然敢叫大陸人讓開，好讓日本人拍照！」除了日本遊客，大陸導遊也被亞人痛罵是「叛國賊」。

亞人的影片上傳之後很快受到大量關注，但大部分大陸網友都不認同其行為，認為他是故意找麻煩，想藉此賺取流量，「打著愛國的大旗，實際上只是想賺自己的流量！」「愛國是流氓的遮羞布，這句話沒錯！」「抗日反美的大部分都是賺流量錢的。」「愛國是一門好生意啊！」

眼見輿論都不支持自己，亞人於是將帳號中的上百部影片作品全部刪除，但網友們並沒有因此饒了他，反而展開了起底，並發現疑似亞人過去在美國的犯罪記錄。

網友指出，亞人本名「李高陽」，2019年時曾在美國犯下性侵未成年人、勒索罪，在準備從洛杉磯逃回中國的時候被捕。

▼「亞人」疑似就是性侵犯李高陽。（圖／翻攝微博）



網友還發現，有5名遭李高陽性侵的女生向警局報案，不過，由於李高陽的父母支付了100萬美元的假釋金，最後他只被判了兩年。

此外，僑報過去的報導也指出，李高陽出生於1999年2月19日，2018年秋季入學加州大學爾灣分校，入學才半年左右，就涉入多起性侵、勒索等犯罪。

報導提到，李高陽使用社交軟體探探約會眾多女留學生，2018年9月10日，趁一名只有16歲的女生一人在家時，前往該女的家中喝酒，並強迫女生替他口交。

事後，李高陽威脅女生，說自己有當晚的影片，還勒索錢財，害女生罹患了憂鬱症，隔年才在哥哥的協助下報警。除了該名女生之外，還有多名受害者出面指證，警方於是在機場將打算逃回中國的李高陽逮捕。

李高陽被起訴了3項性侵未成年人及勒索、威脅等重罪，建議保釋金額100萬美元。之後，李高陽的父母為他支付了100萬美元的保釋金，他獲得了6個月的行動自由。

不過，最後只有2名證人上庭與李高陽對質，警方對李高陽的罪行指控也只涉及2名被害。2019年8月9日，李高陽面對3項重罪指控，全部供認不諱，被判決有期徒刑兩年。