鍾小平打柯文哲弊案盼黨體諒　國民黨：市議員的監督要基於事實

▲國民黨籍台北市議員鍾小平猛打柯文哲弊案。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

緊咬民眾黨主席柯文哲弊案的國民黨籍台北市議員鍾小平，昨向立法院國民黨團總召傅崐萁喊話，希望傅崐萁「包容」並給台北市議員監督的空間，國民黨文傳會主委李彥秀今（12日表示，柯文哲的司法案件與在野合作，完全是兩個不同層次的問題，沒有所謂體不體諒，「市議員監督市政天經地義，但我要強調，基於事實做合理監督。」

國民黨主席朱立倫多次公開聲援涉入弊案羈押中的民眾黨主席柯文哲，藍委們也聲聲喚「立法院一定要藍白合」，但若未來柯文哲涉案證據確鑿，國民黨是否還會繼續聲援柯文哲？李彥秀則說，朱立倫在幾次在中常會上說得非常清楚，國民黨就是尊重司法勿枉勿縱調查，堅持司法獨立與公平性，這也是人民信任司法的最重要防線，刑事訴訟法明定偵查不公開，但在偵辦過程中卻看到民進黨的黨、檢、媒三體合一「政治複合體」，不斷對外放話，已經讓人民失去對司法的信任。

是否可以解讀柯文哲日後遭起訴，也不會影響藍白合作？李彥秀重申，藍、白兩黨是在野黨，民進黨是執政黨，在野黨在議題上選擇性的合作，站在國家、人民最大利益進行議題合作、監督執政黨，本來就是民主國家的常態，過去藍、白兩黨不是每一個案子都有合作，但大家如果有共同的目標、想法，就一定會合作，立法院本會期是預算會期，無論人事案、總預算案等，相信在野黨會站在幫人民監督的立場，一定會緊密合作，不容許有任何交換，也不會有任何體諒的問題。

國民黨發言人楊智伃則說，國民黨當然希望秉持司法公平、程序正義，今天如果有任何證據顯示柯文哲收賄、貪污，當然應該辦到底，但國民黨期待司法讓所有人民看到公平性，程序要正義。

