藍白列揭弊者保護法優先法案　綠酸：鍾小平、游淑慧符合嗎？

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

為鼓勵揭弊者勇於揭發不法弊案，實現廉能政治，藍白皆將揭弊者保護法列為下會期的優先法案。不過，民進黨團書記長蔡易餘質疑，藍營在揭弊的台北市議員鍾小平、游淑慧受到黨內的關切，甚至是說黨內的施壓，這符合追弊者保護法的精神嗎？

柯文哲疑涉京華城案遭羈押，國民黨定調挺柯，而猛打柯文哲的台北市議員游淑慧，更自爆被黨內長輩警告「不顧大局」；鍾小平也透露，國民黨團總召傅崐萁有些為難。

民進黨團幹事長吳思瑤說，鍾小平、游淑慧透露因追查柯文哲弊案受了國民黨高層壓力，藍營現在說要推揭弊者保護法案，卻連黨內的民意代表公職，他們勇敢的揭弊都要受到黨內長輩的關切，「那國民黨你不是才說了嘴，又打了嘴？」

蔡易餘則指出，國民黨主席朱立倫昨天非常誇張的去講，說台灣綠檢媒用政治在干涉司法，但朱立倫在說這句話的時候，不要忘記了所謂京華城案是怎麼啟動的？是因為前國民黨中央委員沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇要出國，這個是國民黨自己的貪腐，後來被發現了，朱立倫在評價京華城案的時候，難道對於國民黨自身，不管是前中央委員，或者是他們的一員，他都不用去評估嗎？他都認為說，這個案可以這樣，輕輕放下嗎？

蔡易餘說，對於整個京華城案批判最深、著力最深，甚至是主動告發的，是鍾小平以及游淑慧，兩位非常努力在揭弊，卻受到黨內的關切，甚至是說黨內的施壓，希望他們不要再繼續追，那這符合追弊者保護法的精神嗎？