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女記者爆柯文哲內幕稱「經營檢調七年」　趙少康諷：該傳喚她了

▲▼趙少康 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康籲檢調傳喚三立女記者。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，媒體報導指出，檢廉在柯文哲家中搜出的隨身碟記載有「小沈1500」的內容，《三立新聞》記者馬郁雯更堅稱，該筆數字指的是1500萬元，並表示她已經營了至少7年的「檢調線」。資深媒體人趙少康今（12日）呼籲，地檢署應該傳喚這名女記者了吧！人家都到太歲頭上動土了，地檢署還不動如山也很奇怪。

馬郁雯表示，民眾黨解釋「小沈1500」指的是時間，但她堅信該筆數字絕對是1500萬元。「我覺得1500這個說法，說成是下午三點，是不是要去陶朱隱園，要幹嘛什麼之類的，我覺得太離譜，民眾黨今天帶這個風向有點汙辱大家的智商了」，她還透露，柯文哲還收到其他政治人物的一筆不小的金額。

趙少康對此表示，這名女記者的行為相當奇怪，通常記者會保護消息來源，但馬郁雯卻透露自己「養了一條檢調線7年」，他認為記者協會應該指出這名女記者已經失去其專業性。

趙少康進一步呼籲，地檢署應該傳喚這名女記者，並調查她在地檢署養了一條線7年的事情，要查明是誰？是哪個檢察官？哪個事務官或哪個職員？「人家都到太歲頭上動土了，地檢署還不動如山也很奇怪。」

趙少康質疑，地檢署去查，起碼有嚇阻功能，或能透過蛛絲馬跡查到是誰，到底哪個檢察官7年一直在，應該八九不離十能猜出來，進而對當事人達到嚇阻，「否則，地檢署說要查，但這麼明顯的一條線在那，為什麼不查？這不是縱容嗎？」

趙少康也表示，他們很難去講這名女記者的方法是否正當，但他的看法是，既然偵查不公開，這名女記者卻公開了偵查內容，那就是有責任的，責任就必須要追究，「記者協會在支持記者的同時，也應該支持法律上的程序正義。」

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