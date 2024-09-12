謝立功籲柯文哲「認罪協商」被送中評會　王世堅嘆：解決提出問題的人

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨中央、支持者苦思協助柯文哲的辦法，前民眾黨秘書長謝立功提出柯文哲應「認罪協商」爭取最有利的結果，引爆小草怒火，更被送中評會處理。對此，王世堅感嘆，原來民眾黨不是解決問題，而是解決提出問題的人！最後送給民眾黨一句話「告別柯文哲，才能浴火重生。」

對於柯文哲京華城案，謝立功「獻策」認為柯應該認罪協商，爭取最有利的結果，引爆小草怒火留言狂罵、怒轟「滾回國民黨」。民眾黨發言人吳怡萱說明，中評會已有收到針對謝立功的相關陳情，會先立案調查。

關於謝立功被申訴內容，中評會主委李偉華日前表示，謝立功這段時間常有一些對黨造成名譽傷害的言論，並非只有「認罪協商」這個單一事件，幾個月前也曾有類似檢舉，當時中評會決議「口頭警告」。被問到這次是否就會直接開除黨籍？李偉華指出，這交給中評委評議，他不能預測結果，還是要調查案情內容。

對此，王世堅感嘆，原來民眾黨不是解決問題，而是解決提出問題的人，送給民眾黨一句話「告別柯文哲，才能浴火重生。」

對於京華城案發展，王世堅認為，柯文哲不抗告，是因為他對自己涉貪污與圖利案心知肚明、心理有數，柯文哲心虛了。他呼籲，柯文哲第一步就是先向小草與青年朋友們道歉，再來，民眾黨，除了政治賭徒黃國昌，應該知所進退、告別柯文哲，讓柯文哲好好面對司法，而不是綁在一起沈船。