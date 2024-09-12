朱立倫轟綠檢媒三位一體　綠營反擊：是藍白紅挺柯一家親

▲柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，除了中國國台辦聲援，國民黨主席朱立倫中常會時也表示，「綠檢媒」辦案的問題應解決。對此，民進黨團12日記者會上回應，在台灣，民主進步法治的台灣沒有綠檢媒三位一體，只有藍白紅挺柯一家親。

民進黨團幹事長吳思瑤說，朱立倫選擇挺柯文哲，是為了藍白合持續的要綁在一起，而國台辦的高分貝，對台灣的司法、法制體系來說三道四，這兩件事情大家可以把它聯合在一起來觀察來分析，只有藍白紅、挺柯或是挺貪腐一家親。

吳思瑤說，藍白聯手鬥臭司法的三個奧步，第一是圍魏救趙，帶風向，塑造司法選擇性辦案的假象；第二，放大個別檢調人員的不當言行來摧毀司法人員的公信力；第三，拿其他的容積獎勵，不倫不類的類比，舊案重炒，轉移焦點。

吳思瑤指出，藍白想要摧毀司法公信力，沒想到馬上就加一，瞬間就升級成為藍、白、紅，最新的奧步是中國也來積極的加入這個鬥臭台灣司法的行列，第四招就是中國隔海附和藍白來鬥臭台灣司法，來搞認知作戰，中國到到底有什麼勇氣、底氣可以來對台灣的司法獨立辦案說三道四？

吳思瑤說，中國跟國民黨，藍跟紅一搭一唱、一來一往，就好像合唱團一樣，連手的來鬥臭台灣的司法體系，可以很清楚，已經不只是藍白一起來法盲理盲，就為了挺柯文哲，現在中國也採取了同樣的立場，對台灣的司法辦案想來嚇止。