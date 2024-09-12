眾望基金會董事長又是李文宗！　林俊憲酸：神鬼文宗到底多少身分　

▲柯文哲競辦財務長李文宗。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲疑涉京華城案遭羈押，又傳出相關的「眾望基金會」金流不明，質疑是「小金庫」。基金會則發布聲明，強調每筆金額皆有憑據。對此，民進黨立委林俊憲11日表示，回頭查了，一個熟悉名字又跑出來，董事長居然又是李文宗？柯文哲競總財務長是誰？木可公關實際負責人是誰？為什麼跟柯文哲有關、金流有爭議的組織，負責人全是李文宗？在演「神鬼文宗」嗎？到底跟阿北關係是什麼？該好好查查！

林俊憲表示，柯文哲的案件延燒，成立的「眾望基金會」也被質疑是「小金庫」，當然啦，民眾黨的回應又是「我不知道」，不過回頭查了一下，眾望基金會的董事長，一個熟悉的名字又跑出來了，居然又是李文宗？。

▼林俊憲指出「眾望基金會」董事長李文宗。（圖／翻攝自Facebook／林俊憲）

林俊憲指出，柯文哲競總財務長是誰？李文宗。木可公關公司的實際負責人是誰？李文宗。眾望基金會的董事長是誰？還是李文宗。奇怪了，為什麼跟柯文哲有關、金流有爭議的組織或職位，負責人全是李文宗？一人同時擁有多個身分，在演「神鬼文宗」嗎？

林俊憲質疑，所以民眾黨切割，實在看不懂，之前號稱無關的木可公司，明明李文宗就是實際負責人，都可以幫忙發聲明，現在眾望基金會怎麼又無關了？

最後，林俊憲強調，繞來繞去都是同一批人，卻可以搞出那麼多花樣，到底「神鬼文宗」還有多少身分？跟阿北的關係又是什麼？是該好好查查！

▼民進黨立委林俊憲質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▼眾望基金會3點聲明。（圖／翻攝自眾望基金會官網，點圖放大）