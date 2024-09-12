賴清德昔聲援阿扁「不該押人取供」　周榆修：同標準應放之四海而皆準

▲民眾黨秘書長周榆修接受《POP撞新聞》訪問。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押禁見，民眾黨現在面臨每天都有部分媒體、週刊不斷獨家爆料案情內容。民眾黨秘書長周榆修12日感嘆，總統賴清德2008年擔任民進黨團幹事長時，曾對於前總統陳水扁的案子說，無法接受該段日子司法單位偵辦案件的手段，並批評政府押人取供、偵辦違反程序正義，若是同一套標準，應放之四海而皆準。

周榆修12日上午接受《POP撞新聞》廣播訪問，針對這幾天媒體不斷獨家爆料，周榆修表示，這幾天感覺像「全民大辦案」，但講完就跑、跑完換下一條，不行再換一個新料，而北檢永遠都是無法證實與評論，「奇怪，怎麼都是那3間（新聞媒體）知道而已？」本來一開始期待北檢出來說清楚，包括柯文哲被爆出的不明金流到底是170萬還是700萬元。

周榆修也提及，時任民進黨團幹事長賴清德2008年曾針對「扁案」表示，無法接受那段日子的司法單位偵辦案件手段，也就是押人取供、押人當污點證人，此方法對陳水扁滿滿侮辱，而偵辦違反程序正義、踐踏人權，同時也傷害司法單位。

周榆修說，有些網友會開玩笑說是「時空背景不同」，但如果今天是同一套標準，應該是要放之四海而皆準，不應該是這樣嗎？怎麼可以台灣倒退10幾年，還用相同台詞，只要把人名、職稱挖掉，填上任何人，都覺得沒有違和感？