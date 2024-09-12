貝碧佳颱風「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣

▲貝碧佳颱風通過琉球後偏西折的程度，決定距離台灣多近、暴風圈是否擦過北部海面。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

貝碧佳颱風仍在增強，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今指出，貝碧佳颱風周六至周日通過日本琉球群島，偏西幅度開始增加，通過琉球後偏西折的程度，決定距離台灣有多近、雨勢大小，以及暴風圈是否擦過北部海面，是觀察重點。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，貝碧佳颱風強度逐漸增強，在太平洋高壓導引下，持續朝西北前進，路徑變數稍稍降低。周六至周日期間通過日本琉球群島，然後偏西幅度開始增加。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，貝碧佳在下周一凌晨左右登陸中國浙江，提醒這段期間前往影響區域的朋友，留意航班資訊。颱風通過東海進入中國浙江這段期間（周末），外圍環流及水氣將為北部帶來降雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，貝碧佳通過日本琉球後偏西折的程度，決定距離台灣會有多近、雨勢大小，以及暴風圈是否擦過北部海面，是未來幾天的觀察重點。

中央氣象署指出，輕颱「貝碧佳」預測未來朝西北方向前進，本周末將接近琉球附近海面，颱風後續對台灣天氣的影響仍要視其強度及路徑變化而定，須持續觀察，欲前往琉球的民眾，請留意最新的天氣預報。