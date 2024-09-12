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曾來台2次！美最強實況主心得曝「像Chill版日本」：有點無聊

▲▼墾丁,墾丁大街,恆春,國旅。（圖／記者許宥孺攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國實況主Kai Cenat擁有千萬粉絲，是實況圈扛壩子，因和「台灣最強高中生」Ray結識，在台灣也受到不少關注。不過，就有網友最近看實況時，聽到Kai提到台灣，卻是覺得有點無聊，還形容「Chill version of Japan（Chill版的日本）」，引發話題。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「慟！美知名實況主 竟說台灣有點無聊」，提到Kai曾來台兩次，一次進行IRL（In Real Life）生活實況，另一次參加Ray的畢業典禮。不過他最近看Kai實況時，Kai認為台灣有點無聊，並以「Chill version of Japan」形容台灣。原PO不禁疑惑，「台灣是真的比較無聊嗎0.0？」

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貼文引發議論，「低配版的日本啊」、「這評價也太高了吧」、「只是無聊而已，算稱讚了」、「哇這句話說得很好聽了」、「其實挺中肯的」、「無聊就是治安超好又方便的意思」、「就沒那麼緊迫的日本，但也沒啥真的能稱上好玩的」、「他有能力在美國爽的 來台灣真的無聊 XD」。

其中，不少網友認為，「算稱讚了吧？大部分都說髒亂臭鐵窗鐵皮一堆」，「覺得是讚美+1」、「說Chill ver of Japan這根本誇獎了吧」、「還ok吧？就個人意見而且很委婉」、「評價蠻高的，我覺得是窮版的香港」、「Chill是稱讚吧？」

還有人則表示，「老外來台灣不是爬山就是去花蓮，不是這種戶外派的，都市派老外來台灣真的無聊」、「會喜歡台灣的老外都是那種大自然戶外派，想玩遊樂園人造設施派的，不喜台很正常。」

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