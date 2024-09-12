宴請帛琉國務部長艾古斯　林佳龍：秉持「太平洋之道」共促區域繁榮

▲林佳龍款宴帛琉國務部長艾古斯一行。（圖／翻攝林佳龍臉書）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍10日中午款宴帛琉國務部長艾古斯（Gustav Aitaro）一行，兩人也一同出席「2024 國際警察合作論壇」，林佳龍表示，今年是帛琉獨立30週年、也是台帛建交25週年，感謝帛琉長期為台灣參與國際組織發聲，兩國多年來在自由民主、人權法治等共同價值的基礎上建立緊密的夥伴關係，期待與帛琉及理念相近國家近一步合作，秉持「太平洋之道」（Pacific Way）的多元及包容精神，共同推動區域繁榮。

林佳龍致詞時表示，要對帛琉在國際舞台上支持台灣表達衷心感謝，尤其是8月在東加王國舉辦的第53屆「太平洋島國論壇」（PIF）期間，惠恕仁總統（Surangel Whipps Jr.）及艾古斯部長為台灣仗義執言。林佳龍並感謝帛琉長期力倡台灣參與世界衛生組織、聯合國、國際民航組織、聯合國氣候變遷綱要公約等國際組織。

而世界台灣商會亞洲總會近期剛前往帛琉考察，帶回橫跨航空、觀光、海產養殖、電子支付、潔淨能源及碳權交易的投資建議，林佳龍表示，期待政府持續結合台商力量促進帛琉經濟蓬勃發展，攜手合作實踐「榮邦計畫」。

艾古斯指出，過去台灣在教育、農業等領域上給予帛琉協助，也期待未來與台灣在其他領域的交流。艾古斯提到，網路安全、跨境犯罪、氣候變遷、科技犯罪等議題沒有國界，尤其網路滲透更是這個世代的重要課題，台灣在這些領域皆有所研究，也期待未來能夠持續與台灣交流。



艾古斯強調，台帛是理念相近國家、邦誼深厚，目前兩國已建交25年，也期待能有下一個 25 年、甚至 250 年。帛琉也相信台灣應該是國際社會的一員，有權利參與國際組織，未來也將持續為台灣發聲，呼籲台灣能成為國際刑警組織（INTERPOL）的一員，「帛琉會一直是台灣的堅定夥伴」。