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大陸 大陸焦點 特派現場

中國批《生物安全法》　籲美停止用各種借口打壓中企

▲▼中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國眾議院以306票對81票通過《生物安全法》法案，之後將提交參議院。《生物安全法》點名5家中國生物科技企業及其美國子公司，包括華大集團、華大智造、華大美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。對此，大陸外交部表示，中方堅決反對美無理打壓中國企業。

9月10日，大陸外交部發言人毛寧舉行例行記者會。毛寧回應相關問題時表示，中方堅決反對美國會眾院審議通過有關法案，針對中國企業採取歧視性措施，美方應當放棄意識形態偏見，切實尊重市場原則和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種藉口，無理打壓中國企業，為各國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。

毛寧強調，中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益，我們也支持中國企業依法維護自身權益。

美國眾議院在當地時間9日宣布，以306票對81票通過了H.R.8333號法案，即《生物安全法案》（The Biosecure Act）。該法案以「國家安全」為由，限制美國聯邦機構與外國生物技術公司展開業務往來，並點名5家大陸公司。

彭博行業研究認為，該提案最終成為法律的概率高達70%，因為其在參眾兩院都獲得強有力的支持。美國會本周還將對其他許多針對中國的提案加以表決，目標包括電動汽車和其他行業的中國供應鏈等。

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