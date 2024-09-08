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中國觀光武器打壓搶我邦交國　亞總投資考察團前進帛琉

▲▼亞洲台灣商會聯合總會近日，在總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行會議。（圖／讀者提供）

▲亞洲台灣商會聯合總會近日，在總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行會議。（圖／讀者提供）

記者陶本和／台北報導

台灣在太平洋友邦帛琉日前面臨中國「觀光武器化」的打壓，試圖迫使外交轉向，亞洲台灣商會聯合總會近日，在總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）的會議中，贊助帛琉兩萬美元作為慶祝獨立30週年各項活動使用，也與帛琉台商會簽署「加入亞洲台灣商會聯合總會意向書」，盼未來繼續強化亞總會員與帛琉間的的經貿合作關係。

亞洲台灣商會聯合總會總會長林凱民表示，外交部長林佳龍得知友邦帛琉遭受中國利用觀光業做政治工具進行經濟利誘後，隨即聯繫亞總，盼結合民間力量給予帛琉最大的支持，亞總於是呼應林部長「總合外交」政策，籌組本次投資考察團，由世界台商會李天柒總會長擔任團長，立法委員羅美玲也同行，飛往帛琉進行為期四天的投資考察。

林凱民指出，本次亞總考察團達成四項豐碩成果，盼拓展投資經貿關係，與友邦攜手持續深化台帛情誼。第一，考察團和帛琉總統惠恕仁及內閣進行圓桌投資會議，了解當地投資環境及潛力；第二，亞總贊助兩萬美金作為台帛建交25週年及帛琉獨立紀念30週年活動使用；第三，此行深刻體會帛琉人民的良善，會向世界台商會成員介紹帛琉的投資環境，並鼓勵前往帛琉觀光旅遊；第四，感謝林佳龍部長協助，力促帛琉台商會完成簽署加入亞總意向書。

林凱民強調，考察團此行相當順利成功，不僅和總統惠恕仁見面，也拜會副總統席嫵杜（Uduch Sengebau Senior）及眾議長安薩賓（Sabino Anastacio）等帛琉政要，席嫵杜副總統更在歡迎晚宴上表示訪團是「台帛建交25週年里程碑的最佳見證」。

他指出，本次訪團也在林佳龍部長力促、李天柒總會長及駐帛琉大使館黎倩儀大使見證下，由帛琉台商會簽署加入亞總意向書，盼攜手壯大亞總，強化各會員國台商與帛琉的經貿合作。

林凱民說，訪團也參訪了帛琉國會、帛琉國家水產中心、傳統「男人會館」等，並舉行投資圓桌論壇及商機媒合會議，討論拓展帛琉商機具潛力領域橫跨航空、觀光、海產養殖、電子支付、潔淨能源及碳權交易等，期待以台商的豐沛能量和活力，響應外交部「榮邦計畫」促成帛琉經濟蓬勃發展，與政府合作鞏固台帛友好情誼。

▼亞洲台灣商會聯合總會近日，在總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行會議。（圖／讀者提供）

▲▼亞洲台灣商會聯合總會近日，在總會長李天柒率領下籌組投資考察團前進帛琉，並與帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）舉行會議。（圖／讀者提供）

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