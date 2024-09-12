謝立功要柯文哲「認罪協商」　周榆修：不懂他的立論基礎是什麼

▲民眾黨秘書長周榆修接受《POP撞新聞》訪問。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲因京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨中央、支持者苦思協助柯文哲的辦法，但前民眾黨秘書長謝立功卻提出柯文哲應該「認罪協商」爭取最有利的結果，引爆小草怒火，並將過往言論一同申訴到中評會立案處理。民眾黨秘書長周榆修12日表示，自己不明白謝立功的立論基礎是什麼，其發言跟他的理解有很大差距。

周榆修12日上午接受《POP撞新聞》廣播訪問，針對謝立功認為柯文哲應該要「認罪協商」，才能讓民眾黨全身而退？周榆修表示，對於謝立功的發言，「我不曉得也不明白他的立論基礎是什麼」。

主持人黃暐瀚補充道，所謂「認罪協商」就是代表有罪。周榆修提及，謝立功發言「跟我的認知、理解有很大差距，講完了，我不曉得他的立論基礎從哪裡來。」

會後，被問到謝立功申訴案是否因小草不滿，而想剷除異己？周榆修強調，「沒啦！他（謝立功）是我們前秘書長，哪來剷除異己？」中評會有中評會的角色，其主委李偉華11日已經出來說明了，「我是黨員，也是依照中評會規定」。

至於怎麼看謝立功的說法，會不會覺得大家都很認真跟檢調抗衡，結果謝卻說要認罪協商？周榆修重申，自己不明白也不清楚謝的立論基礎從哪來，「他的發言跟我理解有很大落差」。